"سي هب" راعيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد

أعلن اليوم رسميًا تدشين عقد رعاية شركة الرؤية المتقدمة (سي هب) للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفل الذي أُقيم بحضور رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي ورئيس مجلس إدارة شركة الرؤية المتقدمة محمد السعدي وأعضاء مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي للنادي.

وفي كلمته بهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة النادي: نسعد اليوم في نادي الاتحاد بأن نرتبط بشركة سعودية تستعد للانطلاق والمنافسة بتقديم منتج وطني ينافس بقوة في مجال صناعة القهوة التي تعد من المشروبات التي ارتبطت بمجتمعنا السعودي منذ زمن طويل، حيث سوف يتزين الطقم الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بشعار شركة (سي هب) المتخصصة في تقديم وصناعة القهوة، والتي اختارت أن يكون إعلان دخولها للسوق السعودي من خلال الارتباط بأعرق الأندية السعودية وأكثرها شعبية، ونتمنى لها التوفيق والنجاح، وسنعمل من جانبنا على تقديم كل ما في وسعنا للمساهمة في قصة النجاح لهذه الشركة الوطنية التي تنطلق في عهد يشهد اهتمامًا متزايدًا بقطاع المرافق التجارية والسياحية وفقًا لرؤية الخير 2030.

وأضاف، إن توقيع شركة (سي هب) وعدد من الشركات التي سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الأيام المقبلة يأتي ضمن الجهود المميزة التي تقوم بها إدارة الاستثمار في النادي بقيادة لؤي غلاييني عضو مجلس الإدارة مسؤول ملف الاستثمار.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية المتقدمة (سي هب) "شراكتنا مع نادي الاتحاد تهدف إلى إطلاق هذه العلامة التجارية في السوق السعودي لما للنادي من حضور جماهيري قوي ولافت، ونتطلع بإذن الله تعالى مع إدارة نادي الاتحاد وتحت إدارة أخي أنمار الحائلي إلى تعزيز وتطوير هذه الشراكة في السنوات المقبلة.