بالصور.. مرسيدس تكشف عن مايباخ GLS 600 4MATIC

تمتاز المقصورة بمساحتها الشاسعة مع عزل فعّال للضجيج

عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن سيارة مرسيدس-مايباخ GLS 600 4MATIC وهي من فئة سيارات الدفع الرباعي، وتجمع السيارة بين قوة التصميم والأنظمة التقنية المتطورة في فئة GLS، والتي تعد الفئة S من سيارات الدفع الرباعي، ووسائل الرفاهية وفخامة المواد التي تتميز بهما سيارات الصالون الأعلى فئةً.

تمتاز المقصورة بمساحتها الشاسعة وتجهيزاتها المصنوعة من مواد فائقة الجودة، مع عزل فعّال للضجيج، ما يوفر للركاب أجواءً هادئة ومريحة. وبفضل الستائر الكهربائية على النوافذ الجانبية الخلفية، يمكن للركاب تحديد مقدار ما يريدون رؤيته من المحيط الخارجي من مقاعدهم المرتفعة.

تأتي السيارة مع محرك V8 بسعة ٤ لترات، و558 حصانًا، وعزم دوران 730 نيوتن متر؛ وهو نسخة مطورة حصريًا لسيارات مايباخ، حيث يزيد انسيابية حركة السيارة وقوتها. ويأتي المحرك مع نظام EQ Boost الذي يعمل بجهد 48 فولت لتعزيز الانطلاق؛ مما يمد السيارة بعزم 250 نيوتن متر واستطاعة 16 كيلو واط/22 حصان بشكل مؤقت.

كما تجهز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي 9G-TRONIC، والذي تبلغ نسب نقل التروس فيه1: 9، مما يضمن تقليل سرعة المحرك إلى حد كبير، كما يشكل عاملاً مؤثرًا في تعزيز الراحة لسائق السيارة وركابها على حد سواء. وذلك بالإضافة إلى علبة النقل التي تأتي كتجهيزٍ أساس، والتي تؤمِّن نقلاً متغيراً لعزم الدفع يتراوح ما بين صفر إلى 100 بالمائة (زيادة عزم الدوران عند الحاجة) بين المحورين الأمامي والخلفي.

عند مقدمة السيارة، يتوّج شعار مرسيدس-بنز غطاء المحرك بالطريقة التقليدية، فيما تحاكي الدعامات الأفقية في الشبك الماسي الأمامي المطلية بالكروم التي تميز سيارات مايباخ النمط الخطي. ويضفي الإطار المطلي بالكروم المحيط بالنوافذ الجانبية، والعناصر التزيينية المطلية بالكروم عند عتبات الأبواب فخامة وأناقة للمنطقة الجانبية من السيارة.

تتمثل إحدى المزايا الأخرى اللافتة للنظر في سيارة مرسيدس-مايباخ GLS في الدرجتين الكهربائيتين على جانبي السيارة، واللتين تسهلان الصعود إلى مقاعد السيارة المرتفعة والنزول منها بأمان. كما تضيف هاتان الدرجتان بسطحيهما المطليين بأوكسيد الألمنيوم والمكسو بالمطاط الأسود، وإضاءاتيهما الليلية واتساعهما الواضح عند البابين الخلفيين جاذبية خاصة لجانب سيارة.

عند طيهما، تختبئ الدرجتان خلف ألواح العتبات الجانبية؛ حيث تتمدد درجة الصعود أوتوماتيكيًا عند فتح أحد البابين الخلفيين على الجانب المعني في ثانية واحدة. ويمكن تغيير هذا الإعداد من خلال قائمة خاصة في نظام MBUX. ولزيادة الرحابة في خلفية السيارة، تتوفر سيارة مرسيدس-مايباخ GLS بصفين من المقاعد.

تأتي سيارة مرسيدس-مايباخ GLS 600 4MATIC بتجهيزات أساسية فاخرة؛ حيث يمكن ضبط المقعدين الخلفيين الخارجيين كهربائيًا للوضع المائل من أجل مزيد من الاسترخاء. أما الأجزاء المبطنة ولوحة العدادات فتغطى بكسوة من جلد نابا الناعم كتجهيز أساس، وتتوفر مجموعة من الوسائد والبطانات الجلدية الإضافية حسب الطلب.

تجهّز السيارة بشكل أساس بفتحة سقف بانورامية كهربائية قابلة للانزلاق مع حاجب معتم، بالإضافة إلى المقاعد المزودة بخاصية التحكم بدرجة الحرارة ووظيفة التدليك. كما تتوفر السيارة بخاصية تتيح تحويل الكونسول المتوسط الثابت إلى مساحة رحبة رباعية المقاعد تناسب مساحتها الخلفية العمل والاسترخاء على حدٍ سواءٍ، وتتوفر هذه الخاصية كتجهيز اختياري. ويتوفر هذا الكونسول بطاولات قابلة للامتداد والطي، ومبرد لحفظ المشروبات، ويمكن شراء كؤوس الشراب من مجموعة الكماليات.

توجد السماعات الداخلية لنظام الصوت المحيطي Burmester® ضمن التطعيمات الخشبية التزيينية خلف شبكات معدنية.

تأتي سيارات مايباخ مع برنامج قيادة مخصص لنظامي التعليق والحركة؛ وتوفر إعدادات هذا البرنامج للركاب في المقعد الخلفي بوجه خاص أقصى مستويات الراحة. وبفضل الجهاز اللوحي الخلفي الذي يتحكم في نظام MBUX والمثبت في الكونسول المتوسط أو في مسند الذراع بين المقاعد الخلفية، يمكن التحكم بسهولة في وظائف الراحة والترفيه من المقاعد الخلفية.

تزخر سيارة مرسيدس-مايباخ GLS الجديدة بمجموعة من أحدث أنظمة مساعدة السائق من مرسيدس-بنز كتجهيزات أساسية. ومنها على سبيل المثال أنظمة PRE-SAFE® المتطورة والشاملة والتي تعزز كفاءة الوظائف الوقائية في السيارة من خلال بدء إجراءات قابلة للإلغاء قبل وقوع الحوادث في بعض الحالات.

وقال جوردن واغنر، الرئيس التنفيذي للتصميم في دايملر إيه جي: "تمثل مرسيدس- مايباخ "قمة الرفاهية" بأرقى صورها. وينعكس أسلوب العلامة التجارية لهذه السيارة في ملامح الجمال والفخامة والأناقة التي تمتاز بها. ولكي نحدد شكل الفخامة المستقبلية، فإننا نرتقي بمفهوم النقاء الحسي إلى مستوى جديد كليًا، ونتحول من علامة رائدة في تصنيع السيارات إلى علامة تجارية عالمية رائدة في لغة التصميم".





ستطرح سيارة مرسيدس-مايباخ GLS 600 4MATIC في السوق خلال النصف الثاني من عام 2020.