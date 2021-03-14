"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية

منحت جامعة ميرماونت الأمريكية، درجة الدكتوراه في علوم الأمن السيبراني، للدكتور على بن شايع آل مداوي الأسمري.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "دور العمل الدبلوماسي في تعزيز الأمن السيبراني الدولي".

ويشغل "آل مداوي" منصب ملحق بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

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14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 11:33 AM

"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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منحت جامعة ميرماونت الأمريكية، درجة الدكتوراه في علوم الأمن السيبراني، للدكتور على بن شايع آل مداوي الأسمري.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "دور العمل الدبلوماسي في تعزيز الأمن السيبراني الدولي".

ويشغل "آل مداوي" منصب ملحق بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

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