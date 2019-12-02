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قال: 5 سنوات والجمعيات الخيرية في تحول نحو الاستدامة بسبب اهتمام القيادة

"اليوسف" في ذكرى البيعة: المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو معانقة السحاب‎

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رفع مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) صالح بن عبدالله اليوسف؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال اليوسف: "خمس سنوات.. ونحن نسير بخطوات متسارعة نحو معانقة السحاب, بهمم الشباب, وطموح الأجيال, وآمال الآباء والأمهات.. بنظرة ثاقبة, ورؤية طموحة, وخطط أخاذة, ومبادرات نوعية, وببرامج مميزة, وببنية تحتية تلفت أنظار العالم بأسره.

وأضاف اليوسف: "خمس سنوات.. ونحن نرفل في أمن واستقرار, ورخاء ونماء, وسعادة واطمئنان, ونمو وازدهار, ونهضة وبناء, وتحول نحو الارتقاء في المجالات كافة, فالمرأة والرجل والصغير والكبير, والمقيم والوافد, عاشوا سواسية.

وتابع: "خمس سنوات.. والجمعيات الخيرية في تحول نحو الاستدامة, وذلك بسبب اهتمام القيادة بهذا القطاع الذي أخذ حيزاً من رؤيتها 2030 ولاسيما أن خادم الحرمين الشريفين أسَّس (إنسان) ومكّن الأبناء وبنى صروحاً مميزة لهم.