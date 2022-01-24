عسير.. إغلاق 3 منشآت وضبط 59 مخالفة للتدابير الصحية والاحترازية

عبر 321 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" شملت صالات الأفراح والاستراحات

نفّذت أمانة منطقة عسير، 321 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة بمدينة أبها، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع خلال الأسبوع الماضي.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 59 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت "الأمانة" استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، والتقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد بالأمانة (940) تلقى 191 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا" خلال الأسبوع الماضي؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.