#سلطان_عُمان يغادر المملكة وولي العهد في وداعه

بعد زيارة للمملكة استمرت يومين

غادر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، نيوم، اليوم، بعد زيارة للمملكة استمرت يومين.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداعه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الوزير المرافق، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

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12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 11:35 AM

بعد زيارة للمملكة استمرت يومين

#سلطان_عُمان يغادر المملكة وولي العهد في وداعه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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غادر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، نيوم، اليوم، بعد زيارة للمملكة استمرت يومين.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداعه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الوزير المرافق، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

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