الأعلى منذ 15 مايو.. إصابات كورونا اليومية في روسيا تتجاوز 10 آلاف

سجلت روسيا 10499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو عندما كان التفشي في ذروته وإجراءات العزل العام مطبقة.
ووفق "رويترز" ذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا، أن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21358.روسيا فيروس كورونا الجديد
107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الـ24 ساعة الماضية
سجلت روسيا 10499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو عندما كان التفشي في ذروته وإجراءات العزل العام مطبقة.
ووفق "رويترز" ذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا، أن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21358.