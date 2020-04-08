"الزهراني": قرار تعليق الدراسة ليس إجازة.. والتعلم عن بعد متاح للجميع على مدار الساعة

خلال اجتماعه بقادة المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية

أكّد مدير مكتب تعليم شرق الدمام محمد امبارك الزهراني؛ أن قرار تعليق الدراسة الذي جاء في أزمة فيروس كورونا، ليس إجازة؛ فالتعلم عن بعد متاح للجميع على مدار الساعة، كما أن مكتب التعليم بشرق الدمام أنشأ رابطًا إلكترونيًّا تتم تعبئته بشكل يومي من قادة المدارس للتأكد مما تم إنجازه من دروس وواجبات وأنشطة نفذها المعلمون واستفاد منها الطلاب.



جاء ذلك خلال ترؤسه -بحضور المساعد للشؤون التعليمية مراد الفلاح، والمساعد للشؤون المدرسية عبدالرزاق البابطين، وأعضاء لجنة متابعة تعلم الطلاب في فترة تعليق الدراسة- اليوم؛ اجتماعًا عن بعد مع قادة مدارس مرحلتي المتوسطة والثانوية، التي تعمل على منظومة التعليم الموحدة، وعددهم 14 قائدًا.



وتقدّم مدير المكتب بالشكر الجزيل لجميع قادة المدارس التابعة لمكتب تعليم شرق الدمام؛ لعنايتهم باستمرار تعلم الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة بسبب أزمة فيروس كورونا، والقيام بواجباتهم في متابعة المعلمين والطلاب؛ للتأكد من تفعيلهم واستفادتهم من منظومة التعلم الموحدة، إضافة إلى التأكد من الجميع من الدخول من حساباتهم في برنامج "نور" على المنظومة، وتوجيه رسائل عن طريق برنامج نور للمعلم وولي الأمر والطالب لتفعيل منظومة التعليم، أو إنشاء حساب تواصل من قبل قائد المدرسة.



وحثّ مدير المكتب جميع قادة المدارس من الاستفادة من قنوات التواصل التي وضعها المكتب، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، أو الدعم الفني المجاني على مستوى الوزارة على الرقم ١٩٩٩٦، ووضع منسقين من بعض قادة المدارس لكلّ مرحلة للتواصل والاستفسار والمساعدة، إضافة إلى أن المكتب يُسانِد المدارس من خلال التواصل مع مشرفي القيادة المدرسية والمشرفين الداعمين.