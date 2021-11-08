جدة .. إزالة مخلفات على أراضٍ داخل الأحياء بمساحة 17 ألف متر مربع

حملات البلدية شملت متابعة 300 من المحال التي نفذت أعمال تطوير وتحسين

واصلت أمانة جدة ممثلة ببلدية بريمان الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، والتي أسفرت عن إزالة تعديات تجاوزت مساحتها 30 ألف متر مربع، فيما جرى إزالة مخلفات من أراضٍ داخل الأحياء بمساحة 17 ألف متر مربع وإزالة وطمس 169 من المشوهات البصرية.

وأوضحت الأمانة أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت متابعة 300 من المحال التي نفذت أعمال تطوير وتحسين واجهتها ضمن جهود البلدية في متابعة ورصد الرقابة على مظاهر التشوه البصري، مشيرة إلى أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو 407 مخالفات لشروط البناء، كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.