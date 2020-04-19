





1

إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1107 والمتعافين 759 شخصًا

البحرين تعلن تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 4 حالات

641

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأحد عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1107 حالة قائمة.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات تعافٍ، ليرتفع عدد حالات التعافي في البحرين إلى 759 شخصاً.



وقالت الوزارة إن 78 حالة جديدة لعمالة وافدة نظامية وتم التنسيق مع أصحاب الأعمال لنقل الحالات القائمة بينهم لمراكز العزل والعلاج وفحص وحجر المخالطين لهذه الحالات.



وبيّنت الوزارة أن 3 حالات تحت العناية، فيما توجد 1105 حالات مستقرة.



وأجرت الوزارة حتى الآن 85126 فحصاً طبياً.