ولي العهد يلتقي برئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي"

تبادلا الأحاديث حول نمو السوق السعودي وفرص الشراكة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، برئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" غو غوانغ مو.

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودي وفرص الشراكة في مجالات الأجهزة الكهربائية المختلفة.

حضر اللقاء: وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.