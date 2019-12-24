"شرطة الرياض" تطيح بـ24 متهماً بالتحرش خلال إحدى الفعاليات

لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك.

تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

شرطة الرياض ‎التحرش

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24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441 07:29 PM

لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم

"شرطة الرياض" تطيح بـ24 متهماً بالتحرش خلال إحدى الفعاليات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك.

تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم، وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

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شرطة الرياض ‎التحرش

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