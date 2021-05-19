"زووم" تجهّز منصة جديدة... ما قصتها؟

كشفت تقارير صحفية عن تجهيز منصة التواصل والدردشة المرئية الشهيرة "زووم" لمنصة جديدة، ستوفر ميزة استثنائية لمستخدميها.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "زووم" تعمل على إطلاق منصة جديدة مخصصة لـ"الأحداث والفعاليات".

وتسعى "زووم" للاستفادة من عدم تمكن عدد كبير من الناس من تنظيم المؤتمرات والفعاليات والأحداث بصورة مادية في الآونة الأخيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بإطلاقها تلك المنصة الجديدة التي ستطلق عليها اسم "زووم إيفينتس".

وستكون تلك المنصة متاحة للشركات والمؤسسات ومشاهير مواقع التواصل؛ لتقديم مختلف أنواع الفعاليات والأحداث، بدءاً من المؤتمرات إلى دروس اليوغا.

ولن تكون تلك الخدمة مجانية، بل ستكون بمقابل مادي يتراوح ما بين 150 دولاراً أمريكياً للاجتماعات والفعاليات الأصغر، وتصل إلى نحو 65 ألف دولار للمؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى.

وتختبر "زووم" تلك الميزة منذ الخريف الماضي تحت مسمى "أون زووم"، وتستهدف بها الشركات الصغيرة ورجال الأعمال.

وستوفر "زووم" في منصتها الجديدة عدد من الخواص والمزايا الاستثنائية مثل "تسجيل الحضور"، وإحصائيات بالمشاركين الفعالين، وإمكانية دفع الفواتير والشراء خلال تلك الفعاليات.