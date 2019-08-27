"العدل" تدعو 593 متقدمًا على وظائف المرتبة السادسة في الرياض

لإجراء التقييم والمقابلة الشخصية.. بقية التخصصات والمناطق لاحقًا

دعت وزارة العدل، 593 متقدمًا ومتقدمة من منطقة الرياض، على المسابقة الوظيفية المعلنة بالمرتبة السادسة في الثالث من رمضان الماضي؛ وذلك لإجراء التقييم والمقابلة الشخصية.

وأعلنت الوزارة أن المدعوين يمثلون الحاصلين على الدرجات التالية في اختبار القدرة المعرفية "قياس": التخصصات الشرعية "نساء" 86 درجة فأكثر، والتخصصات القانونية "نساء" 85 درجه فأكثر، والتخصصات الإدارية "نساء" 92 درجه فأكثر، وتخصص المحاسبة "رجال" 91 درجة فأكثر.

وأكدت الوزارة ضرورة دخول المشمولين بهذا الإعلان على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa وطباعة بطاقة دخول التقييم، والذي سيجرى يوم الأحد 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019، وتتضمن البطاقة تحديد المكان والوقت والمتطلبات والمعلومات الإرشادية.

وذكرت الوزارة أنها ستعلن لاحقًا عن المقبولين والمقبولات في بقية التخصصات والمناطق، وستأتي تباعًا بحسب الاحتياج، وسيكون ترتيب الأفضلية بناء على الدرجة المكتسبة في اختبار القدرة المعرفية.