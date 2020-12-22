"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361359 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352249 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6139 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2971 والحالات الحرجة 404 حالة.