"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 160 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361359 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352249 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6139 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2971 والحالات الحرجة 404 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361359 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 352249 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6139 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2971 والحالات الحرجة 404 حالة.