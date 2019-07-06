التمدد التركي في ليبيا.. التورط العسكري يوشك بتفجير أزمة إقليمية جديدة

تأجيج النزاع الداخلي بتزويد الجماعات المتشددة بالأسلحة

أخذ التدخل التركي في ليبيا في الآونة الأخيرة منحى عسكرياً ملحوظاً يُنذر بمخاطر تهدد الأمن الإقليمي للمنطقة، تضاف إلى ما تعج به من نزاعات وصراعات، وتكمن تلك المخاطر في نقل تركيا مستوى الأزمة الليبية من صراع داخلي بين مكونات ليبية إلى نزاع إقليمي، بعد تورطها في تزويد حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج بالسلاح المتنوع، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، الأمر الذي قد يثير حفيظة دول مجاورة لليبيا، ويدفعها إلى القلق على أمنها أمام الاختراق التركي لليبيا، ما قد يوسع مجال تفاعلات الأزمة الليبية، ويفاقم تأثيراتها الإقليمية.

دعم السلاح

ومن الصعب تفسير دعم تركيا لحكومة الوفاق، التي يتشكل أغلبها من جماعات وتنظيمات متشددة، في إطار مساندة الرئيس رجب طيب أردوغان لحركات الإسلام السياسي في دول المنطقة، فهذا الدعم تجاوز نطاق الدعم السياسي والإعلامي إلى التورط العسكري شبه المباشر، ففي شهر مايو (أيار) الماضي افتضح أمر شحنة الآليات العسكرية التي ضمت 40 مدرعة تركية متطورة وأسلحة أخرى أرسلتها تركيا إلى ميناء طرابلس لحكومة الوفاق، والأسبوع الماضي أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقعه، ما كشف عن تزويد أنقرة لمليشيات حكومة الوفاق بأسلحة نوعية جديدة.

وظهرت حقيقة أبعاد التدخل التركي في ليبيا للعيان تماماً، في المواجهات العسكرية في بلدة غريان جنوبي العاصمة طرابلس، التي خسرتها قوات "حفتر"، واتضح أن تركيا قدمت مساعدة نوعية لمليشيات حكومة الوفاق مكنتها من السيطرة على المدينة، وقد صنف عميد بلدية غريان بهلول الصيد، نوعية المساعدة التركية بأنها أخذت شكل توفير غطاء جوي لاقتحام مليشيات حكومة الوفاق للمدينة، وقال: "جرى احتلال غرفة عمليات الجيش الليبي ومديرية الأمن وكذلك صعود قوة أخرى من المدخل الشمالي لمدينة غريان، تحت غطاء جوي من الطيران التركي الذي ينطلق من قاعدة معيتيقة في طرابلس".

القرارات الدولية

والتدخل التركي في الشأن الليبي مسألة معلنة من جانب أنقرة، وليس موضع تكهنات، فأمس الجمعة جدد الرئيس "أردوغان" دعمه لحكومة الوفاق أثناء استقباله رئيس الحكومة فائز السراج في إسطنبول ومناقشة تطورات الأزمة الليبية معه، وفقاً لما ذكره بيان الرئاسة التركية، لكن التدخل التركي يتعارض مع القرارات الدولية الصادرة بشأن ليبيا، ومنها القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس (آذار) 2011، ويطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة إلى ليبيا، في مسعى لإحلال السلام في هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وأمام استفحال التدخل التركي في ليبيا، وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري خطابًا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية استنكر فيه التدخل التركي المتكرر في الشأن الليبي، داعياً الجامعة العربية إلى اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات التركية لسيادة ليبيا وإدانته بأشد العبارات، ودواعي توجيه هذا الخطاب نابعة من تنامي شعور تلك المؤسسة الليبية بمخاطر تحويل تركيا الأزمة الليبية إلى أزمة إقليمية، ما سيعقد تداعياتها، ويقضي على أي إمكانيات للتوصل إلى حل وإحلال السلام في ليبيا.