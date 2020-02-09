مصادر: لا شبهة جنائية في حادثة دهس الأم عائلتها بكورنيش بيش

أشارت إلى أنها كانت تتنزه مع أسرتها القادمة من خارج المنطقة

كشفت مصادر لـ"سبق" أنه لا توجد شبهة جنائية في حادثة دهس الأم طفلتها الرضيعة وزوجها في كورنيش بيش بجازان، مؤكدة أن الحادث نتج منه وفاة الرضيعة، وإصابة الزوج بإصابة بالغة.

وبيّنت المصادر أن الحادث كان خلال وجود الأسرة في الكورنيش وهي تتنزه، وكانت الأم تقود السيارة، ودهست بالخطأ الأب والطفلة الرضيعة؛ فتوفيت الطفلة، وأُصيب الأب؛ وتم نقله للمستشفى المركزي بجازان.

وكان مرور محافظة بيش قد باشر إجراءاته على خلفية حادث مروري، نتج منه مصرع طفلة، وإصابة والدها بإصابة بالغة، وذلك على الكورنيش. وتحقق الجهات الأمنية.

وبيّنت المعلومات أن الأم كانت تقود مركبة الأسرة، ودهست زوجها وطفلتها، وتوفيت طفلتها، ونُقل الزوج لمستشفى بجازان.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر بيشي الصرخي أن غرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) تلقت بلاغًا عن حادث دهس، وقع على كورنيش بحر محافظة بيش عند الساعة الـ8:41 مساء أمس السبت. وأضاف: على الفور تم توجيه فرقة إسعاف بيش، وعند وصولها وُجد شخص بإصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونقله إلى مستشفى بيش العام.

وتابع: حسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، تعرضت طفلة رضيعة أيضًا للدهس في الحادث نفسه، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية.