"البصيلي": الوسطية تتمثل في الاعتدال والمرونة والتدرج والتيسير

في محاضرةٍ ألقاها بالجامعة الإسلامية

قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي: إن مظاهر الوسطية الدينية والفكرية تتمثل في الاعتدال والمرونة والتدرج والتيسير.



وأضاف أن الوسطية سمة خير أمة أخرجت للناس، وبها تُعرف بين الأمم، وهي حالة محمودة تدفع أهلها للالتزام بهدي الإسلام، فيقيمون العدل بين الناس وينشرون الخير ويحققون عمارة الأرض وعبودية المولى -عز وجل-.



جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها، اليوم، في قاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بعنوان: "تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم"، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، وعدد من مسؤولي ومنسوبي وطلاب الجامعة.



وقال الدكتور "البصيلي": إن الاستثمار الأمثل يكون في عقول أبنائنا الطلاب والطالبات، وهو من أزكى الاستثمارات الذي تنشده الأمم لبناء حضاراتها؛ كونهم يشكلون حجر الزاوية في التنمية المستدامة.



ولفت إلى أن القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة، أعزها الله، تُولِي اهتمامًا بالغًا في العنصر البشري بصفته الاستثمارَ الحقيقي لنهضة البلاد.



وذكر أن المعلمين يشكلون محور الوسطية من خلال القول والعمل، وأنه متى ما كان المعلم محتسبًا وسطيًّا؛ سننعم جميعًا بالوسطية، بصفته القدوة ومربّي النشء، والذي يجب أن يتعامل من خلال مهنته ورسالته التربوية بالمنهج الوسطي القويم.



وشدّد على أن الوسطية ليست شعارًا يُرَدَّد، بل قول وعمل، مبينًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين المعلم الناجح الذي منّ الله عليه بصلاح النية، وبين المعلم الذي ينظر لرسالة التعليم على أنها مجرد وظيفة تنتهي بالراتب فقط.



وحذّر عضو هيئة كبار العلماء، في ختام المحاضرة التي شهدت مداخلات ثرية من الحضور، من اختراق الأعداء لعقول الأبناء واستغلالها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الذي يحتم على أفراد المجتمع التنبُّه لذلك، ووقوف الأسرة إلى جانب المدرسة للتكاملية في التربية.