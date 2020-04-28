شاهد.. التلفزيون السوداني يعتذر رسميًا عن "واقعة أذان المغرب قبل موعده"

أكدت الإدارة أنها تحقق في الحادثة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم

نشرت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة الأخبار الرئيسة، مساء يوم أمس الأحد، اعتذارًا عن الخطأ غير المقصود الذي حدث بسبب واقعة إذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من توقيته الأصلي.

ونقلت صفحة التلفزيون السوداني على فيسبوك عن مسؤول في إدارة التلفزيون قوله إن الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم، ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك والبلبلة.

وأشارت إلى أن "السودانيين فوجئوا قبيل غروب الشمس بـ10 دقائق في ثاني أيام شهر رمضان برفع أذان المغرب".

وتسبب الأمر في ارتباك معظم من كانوا يشاهدون التلفزيون، وخصوصًا أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن عددًا من الأسر أفطرت على هذا التوقيت الغريب.