تنبيه لـ "المركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.. حتى الساعة الـ ٧ مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 01:17 PM

تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.. حتى الساعة الـ ٧ مساءً

تنبيه لـ "المركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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