"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378873 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6684 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5768 والحالات الحرجة 735 حالة.