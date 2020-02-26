وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الثنائية مع نظيره الموريتاني

استعرض بالرياض أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري.

وزير الخارجية وزير الخارجية الموريتاني

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26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 05:46 PM

استعرض بالرياض أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الثنائية مع نظيره الموريتاني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري.

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