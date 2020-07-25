"إغاثي الملك سلمان" يؤمّن كاميرات حرارية في المنافذ اليمنية للكشف عن "كورونا"

المركز يواصل توزيع كسوة العيد للأيتام في مديريات عدن ضمن مشروع "فرحتهم أمل"

أمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من الكاميرات الخاصة بالتصوير الحراري وتركيبها في المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية، وذلك في إطار دعمه جهود الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره والكشف المبكر له.



وقد تم تركيب كاميرتين في مطار سيئون، و3 كاميرات في منفذ الوديعة، وكاميرتين في مطار عدن، و3 كاميرات في ميناء عدن، وجار تركيب كاميرات مماثلة في الميناء الثاني.



كما يستمر استكمال تركيب 4 كاميرات في مدينة المكلا بحضرموت بواقع كاميرتين في المطار، ومثلهما في الميناء، وتركيب 4 كاميرات؛ واحدة في مطار الغيضة بالمهرة، وكاميرا في ميناء الشحر في حضرموت، وكاميرا في ميناء المخا، وأخرى في مطار سقطرى.



إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مخيمات النازحين بمديريات البريقة وخور مكسر والشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن.



ووزع المركز 1,701 حقيبة تشمل 5,103 قطع من كسوة العيد، استفاد منها 5,103 أطفال، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل)، لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً في عدة محافظات يمنية.



وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس؛ توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.



وتم توزيع 750 حقيبة تشمل 2,250 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 2,250 طفلًا، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).



يذكر أن المركز دشن مؤخرًا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .



ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من مناطق مديرية الغيضة بمحافظة المهرة.



ووزع المركز 1,050 حقيبة تشمل 3,150 قطعة من كسوة العيد في مناطق الحجي والعبري وكلشات ومحيفيف، والبنوك التابعة لمديرية الغيضة، استفاد منها 3,150 طفلاً، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).



هذا ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مخيمات النازحين في مدينة مأرب بمحافظة مأرب.



وتم توزيع 2,600 حقيبة تشمل 7,800 قطعة من كسوة العيد في مخيمات جو النسيم والسائلة والنجاح والسويداء ومفرق حريب والمنين في مدينة مأرب، استفاد منها 7,800 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).



