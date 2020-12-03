تضخّم الأسعار بتركيا يتجاوز التوقعات

معدل التضخم ارتفع في نوفمبر لـ14.03%

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي "تركستات"، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلك في نوفمبر الماضي، بأكثر من التوقعات.

وحسب البيانات التي نقلتها اليوم "الألمانية" ارتفعت أسعار المستهلك في الشهر الماضي 2.3% شهرياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بـ1% فقط.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم في نوفمبر الماضي سنوياً بـ14.03% مقابل 11.89% في أكتوبر الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاعه في الشهر الماضي بـ12.6% سنوياً.

ومن ناحية أخرى، أشار معهد الإحصاء إلى ارتفاع أسعار المنتجين في تركيا الشهر الماضي بـ4.08% شهرياً، وارتفاعها بـ23.11% سنوياً مقابل ارتفاعها بـ18.2% سنوياً في أكتوبر الماضي.

معهد الإحصاء التركي تركستات

3

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 12:11 PM

معدل التضخم ارتفع في نوفمبر لـ14.03%

تضخّم الأسعار بتركيا يتجاوز التوقعات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,389

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي "تركستات"، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلك في نوفمبر الماضي، بأكثر من التوقعات.

وحسب البيانات التي نقلتها اليوم "الألمانية" ارتفعت أسعار المستهلك في الشهر الماضي 2.3% شهرياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بـ1% فقط.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم في نوفمبر الماضي سنوياً بـ14.03% مقابل 11.89% في أكتوبر الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاعه في الشهر الماضي بـ12.6% سنوياً.

ومن ناحية أخرى، أشار معهد الإحصاء إلى ارتفاع أسعار المنتجين في تركيا الشهر الماضي بـ4.08% شهرياً، وارتفاعها بـ23.11% سنوياً مقابل ارتفاعها بـ18.2% سنوياً في أكتوبر الماضي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

معهد الإحصاء التركي تركستات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020