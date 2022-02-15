يجمع 4.4 مليار دولار.. بريطانيا تستضيف مؤتمراً دولياً لتخفيف الأزمة الإنسانية في أفغانستان

تُخصص لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستشترك مع الأمم المتحدة، في استضافة مؤتمر دولي الشهر المقبل؛ للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ويهدف المؤتمر الافتراضي إلى مساعدة الأمم المتحدة في جمع 4.4 مليار دولار لأفغانستان، وهو أكبر مبلغ تسعى المنظمة لجمعه لصالح دولة واحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولفتت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إلى أن حجم الاحتياجات لا مثيل له، وستكون عواقب التقاعس عن المساعدة مدمرة.

وبينت "تراس" أن بريطانيا عازمة على قيادة الجهود العالمية، وستجمع الحلفاء الدوليين لزيادة المعونات الحيوية، لتوفير الغذاء، والمأوى، والخدمات الصحية، وحماية النساء والفتيات، ودعم الاستقرار في المنطقة.

وقُطع معظم المساعدات الأجنبية، بعد أن أطاحت حركة طالبان بالحكومة في الصيف الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة أن 98 في المائة من الأفغان لا يحصلون على القدر الكافي من الطعام، في حين لم تعد المستشفيات والمدارس قادرة على دفع رواتب موظفيها.