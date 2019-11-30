غداة حادثة طعن جسر لندن.. بريطانيا تراجع إجراءاتها حيال المتطرفين المفرج عنهم

"خان" أطلق سراحه العام الماضي

أعلنت السلطات البريطانية اليوم (السبت)، أن الشرطة ستراجع الإجراءات المتخذة بحق المدانين السابقين بالإرهاب، الذين استفادوا من الإفراج عنهم، كما في حالة عثمان خان منفذ عملية الطعن الجمعة في جسر لندن، التي أوقعت قتيلين وأدت لإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

وذكر وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية براندن لويس، أن هناك شروطًا تفرض بالفعل على المدانين السابقين لكنها ستراجع في إطار التحقيق الحالي، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهتها، أوضحت الشرطة البريطانية أنه سبقت إدانة المهاجم عثمان خان بتهم إرهابية وأطلق سراحه من السجن العام الماضي.

وطعن خان البالغ من العمر 28 عامًا عددًا من الناس بسكين قبيل الساعة الثانية من ظهر الجمعة، بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) قرب جسر لندن في قلب الحي المالي للمدينة، الذي شهد هجومًا نفذه إرهابيون قبل عامين.