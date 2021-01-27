43.1 مليار دولار.. "مايكروسوفت" تحقّق إيرادات تفوق التوقعات

بلغ صافي الربح 15.5 مليار دولار بزيادة 33 % في الربع المنتهي 31 ديسمبر

متجاوزة توقعات الخبراء، حقّقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في الربع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، إيرادات عند 43.1 مليار دولار، وفقاً لتقرير نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

ووفقاً للتقرير، فقد نمت الإيرادات في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله.

وارتفعت أرباح التشغيل في الفترة المذكورة بنسبة 29 % لتصل إلى 17.9 مليار دولار، فيما بلغ صافي الربح 15.5 مليار دولار، بزيادة 33 %.

وبحسب "روسيا اليوم" كان خبراء قد توقعوا أن إيرادات الشركة بالكاد ستتجاوز مستوى 40 مليار دولار، فيما ستحقّق الشركة أرباحاً عند 15 مليار دولار.