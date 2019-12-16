مع التقلبات الجوية.. مرور الباحة يناشد رواد الطرق توخي الحذر

موجة ضباب من ساعات الصباح الباكر بعدد من المواقع وبلجرشي

دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وتدني مدى الروية؛ نظراً لكثافة الضباب في عدد من المواقع في الباحة ومحافظة بلجرشي من ساعات الصباح الأولى.

وفي هذا الإطار، فقد انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة.

مرور الباحة

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16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 04:06 PM

موجة ضباب من ساعات الصباح الباكر بعدد من المواقع وبلجرشي

مع التقلبات الجوية.. مرور الباحة يناشد رواد الطرق توخي الحذر

أحمد العبدالله

الباحة

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دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وتدني مدى الروية؛ نظراً لكثافة الضباب في عدد من المواقع في الباحة ومحافظة بلجرشي من ساعات الصباح الأولى.

وفي هذا الإطار، فقد انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة.

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