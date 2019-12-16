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موجة ضباب من ساعات الصباح الباكر بعدد من المواقع وبلجرشي

مع التقلبات الجوية.. مرور الباحة يناشد رواد الطرق توخي الحذر

دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وتدني مدى الروية؛ نظراً لكثافة الضباب في عدد من المواقع في الباحة ومحافظة بلجرشي من ساعات الصباح الأولى.



وفي هذا الإطار، فقد انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة.