لا تَخَفْ وإن بدا الأمر صعبًا.. 5 وصايا ثمينة تُمَكنك من الإقلاع عن اللحوم

طريقك لتناول ما يكفي من المعادن والفيتامينات والأكل النباتي المشبع واللذيذ

لأسباب عدة يُقلع البعض عن تناول اللحوم؛ غير أن الأمر ليس سهلًا لمن اعتاد تناول هذا الطعام الشهي؛ فكيف السبيل إلى ذلك؟

وتكمن صعوبة تفادي اللحوم في كمية البروتين التي توفرها، وفي كون البعض لا يتبعون نظامًا غذائيًّا نباتيًّا يعوّض النواقص التي تتركها اللحوم وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

ونقل موقع (thecourier) عن اختصاصية التغذية، بيكسي تيرنر، أنه يجب على الشخص تناول ما يكفي من المعادن والفيتامينات للحفاظ على أكل نباتي مشبع ولذيذ.

وأشارت "تيرنر" إلى أهم 5 نصائح في هذا الإطار تأتي على النحو التالي:

1- احصل على ما يكفي من الكالسيوم

عليك التعرف على المصادر النباتية للكالسيوم، مثل الخضراوات الورقية، مثل اللفت والفاصوليا.

وللكالسيوم وظائف مهمة في الجسم؛ بما في ذلك المساعدة في بناء العظام، والحفاظ على صحة الإنسان؛ ولذلك يجب أن تكون الوجبات الغذائية متضمنة عناصر فيها الكالسيوم.

2- بدائل كافية من البروتين

من الضروري أن يتضمن غذاؤك يوميًّا بروتينًا نباتيًّا في وجبتين على الأقل، وعلى سبيل المثال، يمكن تناول الزبادي في الإفطار والعدس أو الفاصولياء في العشاء.

3- التنويع ضروري

إن صحة نظامك الغذائي تعتمد على مدى تنوعه، وتبعًا لذلك فعلى الشخص أن يضع في اعتباره وضع مجموعة متنوعة من النباتات؛ علمًا بأنه كلما كان هناك تنوع، تزداد العناصر الغذائية.

ولا ينبغي حصر النباتات في الوجبات الرئيسية؛ بل يمكن إضافتها إلى الوجبات الخفيفة والعصائر.

4- حافظ على مستويات مرتفعة من الحديد

لا يمتص الجسم الحديد من الأطعمة النباتية، كما يفعل مع المنتجات الحيوانية، وهذا يعني أنه يجب الاهتمام بمصادر نباتية بعينها توفر الحديد بكميات جيدة.

ومن الأمثلة على ذلك، العدس والخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ واللفت، علمًا بأن الحديد مهم لصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

5- لا تخف من الكربوهيدرات

يخشى البعض من العناصر الغذائية المليئة بالكربوهيدرات، على اعتبار أنها تسبب السمنة؛ لكن لا تخف، فالبطاطا مثلًا تساعد على الشعور بالشبع والحيوية، بالإضافة إلى النشا.. وتحتوي الكربوهيدرات على الكالسيوم والحديد والألياف وفيتامينات "ب".