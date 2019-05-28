"بِر طلعة التمياط" تنهي بناء جامع.. وتناشد أهل الخير

لتوفير ما يحتاج إليه من الفرش والتكييف وعدادات الكهرباء

أنهت جمعية البر الخيرية في مدينة طلعة التمياط التابعة لمنطقة الحدود الشمالية بناء جامع في المدينة ، بعد استكمال أعمال البناء.

وتواصل الجمعية مرحلة التشطيب، وتحثّ رجال الأعمال وأهل الخير توفير الفرش والتكييف والصوتيات وعدادات الكهرباء.

وتبلغ مساحة الفرش 1300م بقيمة 76 ألف ريال ، فيما تبلغ قيمة أجهزة التكييف بقيمة 151 ألف ريال، وهي عبارة عن 18 مكيف دولاب وثمانية مكيفات أسبلت.

وتبلغ قيمة الكهرباء 55 ألف ريال بواقع ستة عدادات وتبلغ قيمة الصوتيات 33700 ألف ريال.