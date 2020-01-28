آخر مستجدات "كورونا" .. 106 قتلى بالصين وإجراءات وقائية بدول الجوار

قيود على التأشيرات وإجلاء للرعايا وفحوص للوافدين لمحاصرة المرض

وصل ضحايا فيروس كورونا في الصين، إلى 106 قتلى، وفق آخر إحصائية نشرتها السلطات الصينية، فيما يسعى عديد من دول الجوار، إلى اتخاذ تدابير احترازية للوقاية من انتقال المرض إلى أراضيها.

وأعلنت السلطات الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 30 منطقة على مستوى المقاطعات، تُوفي 106 أشخاص منهم، بينما لا يزال 976 مريضاً يرقدون في المستشفيات بحالة حرجة.

ولفتت إلى أن هناك 8 إصابات مؤكدة في هونغ كونغ، و7 إصابات في ماكاو و5 إصابات في تايوان.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" أرجأت وزارة التربية والتعليم الصينية، الفصل الدراسي لربيع عام 2020 من جرّاء تفشي كورونا، من دون الكشف عن موعد محدّد لعودة التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ؛ قد قال الإثنين، إنه يجب على الصين الاعتماد على الشعب للفوز بالمعركة ضدّ وباء فيروس كورونا الجديد.

من جهة أخرى، عزّزت الصين إمدادات المعدات الواقية لمكافحة فيروس كورونا، وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إلى أن شركات المواد الطبية في الصين سارعت إلى العمل لإنتاج المعدات الطبية اللازمة، مثل الملابس الواقية والأقنعة لضمان التعامل الآمن مع فيروس كورونا.

بدورها أكدت تايلاند إصابة 6 أشخاص إضافيين بفيروس كورونا؛ ما يرفع عدد المصابين هناك إلى 14.

وأشارت إدارة مكافحة الأمراض في البلاد إلى 5 من المصابين الجدد، تراوح أعمارهم بين 6 و70 عاماً، جاؤوا من مقاطعة هوبي الصينية.

وأكدت وزارة الصحة في تايلاند أن السلطات ستجري فحوصاً لكل الوافدين من الصين.

وأعلنت اليابان أنها سترسل مساء الثلاثاء طائرة إلى مقاطعة ووهان لإجلاء رعاياها الراغبين في العودة إلى ديارهم، على أن تتخذ الحكومة ترتيبات لرحلات إضافية ستغادر إلى ووهان، الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن الطائرة يمكنها حمل 200 راكب، لكن هناك نحو 650 مواطناً يابانياً يأملون في العودة إلى بلادهم.

أما الفلبين، فقد توقفت مؤقتاً عن منح تأشيرات سياحية للمواطنين الصينيين للمساعدة على ضمان بقاء البلاد خالية من فيروس كورونا الجديد.





كذلك، أعلنت كازاخستان فرض قيود على التأشيرات للصينيين، وقالت إنها ستطلب شهادات طبية من المواطنين الصينيين الراغبين في الحصول على التأشيرة، وتوقفت عن إصدار تأشيرات إلكترونية لحماية سكانها من الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر، أنه تم تسجيل إصابات مؤكدة، في تايلاند، فيتنام، سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية، نيبال، والولايات المتحدة الأمريكية.