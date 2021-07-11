"تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة

تضمّنت محافظات: الغزالة والحائط وسميراء والسليمي

أزالت لجان التعديات بمنطقة حائل، خلال شهر ذي القعدة، الماضي، 9.391.679 متراً مربعاً بالمنطقة تم التعدي عليها دون صك أو حجة استحكام.

وجاءت تفاصيل تلك المساحة كالتالي: اللجنة الأولى بحائل 12.020م2، واللجنة الثانية بحائل 50.325م2، وبمحافظة الغزالة 7.492م2، وبمحافظة الحائط 8.554.000م2، وبمحافظة سميراء 752.000م2، وبمحافظة السليمي 15.842م2.