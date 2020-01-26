"الفيصل": مشروع المركز الأمني بالشميسي سينطلق في رجب المقبل

اطّلع على سير العمل به وأكد أنه جارٍ العمل على زيادة عدد مساراته

اطّلع، اليوم، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على سير العمل في مشروع المركز الأمني بالشميسي.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، حيث شدد "الفيصل" على أهمية تنفيذ كل الجهات للأعمال المطلوب منها في المشروع، ليتم إنجازه في الوقت المحدد، ويحقق الاستفادة المرجوة منه في خدمة الحجاج والمعتمرين، مشيراً إلى ضرورة توفير وسائل التقنية في كل مشاريع المنطقة.

وأكد "الفيصل"، خلال اللقاء، أن المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً وضعت خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم على قائمة أولوياتها، منوهاً بضرورة تضافر الجهود لتحقيق ذلك.

وبحسب العرض عن المشروع الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فقد أكد "الفيصل" أنه سيكون جاهزاً في رجب المقبل، ويجري حالياً تنفيذ أعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات من 8 إلى 16 مساراً، بالإضافة لتوفير التقنيات الحديثة في نقاط والفرز وهو ما يسهم في تقليل الوقت وتوفير الجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدة مرافق للجهات الحكومية ومقارّ للسكن ومسجداً ومرافق خدمية.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة.