"المسرح" تنظّم عرض "مغارة الحكايا" في الرياض

تحكي مغامرة فريق كشافة انطلق نحو الغابة

تقيم هيئة المسرح والفنون الأدائية عرضاً مسرحياً للأطفال بعنوان "مغارة الحكايا" خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الجاري على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحي الريان في مدينة الرياض، في إطار جهود "الهيئة" لإثراء المشهد المسرحي السعودي.

وأتاحت "الهيئة" الحضور لجميع الراغبين من خلال حجز التذاكر عبر الرابط التالي: (https://www.ticketmx.com/ar/d/1188/).

وتحكي المسرحية، في إطار إبداعي، مغامرة مجموعة من الأطفال عندما ينطلق فريق الكشافة نحو الغابة بحثاً عن "مغارة الحكايا" حيث تقطن القصص والأساطير؛ ليتعرفوا بعدها على الحطاب حمدان ومغامرته، وهي من تأليف: فهد الحوشاني، وإخراج: عبدالملك المزيعل، وتمثيل: تركي العنزي، غازي العتيبي، ثراء الرميلي، رند بن علي، زياد القاضي، حسام الزهراني، فيصل التميمي، ليندا الفيصل، جوري المرزوقي، خالد وليد، نايف وليد، ومشاري الحربي.

ويأتي عرض المسرحية في إطار جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية، وحرصها على دعم الإنتاج المحلي، من خلال تمكين صنّاع المسرح السعوديين وتوفير المساحة في تقديم إبداعاتهم أمام الجمهور من مختلف الشرائح.