"آركو" تطلق مراكز متخصصة لرفع كفاءة عملها في خدمة الجمعيات الوطنية

إعادة بناء هيكلتها لتحقيق استجابة أكبر مع المتغيرات التي فرضتها كورونا

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن الأمانة العامة للمنظمة عملت على إعادة بناء وتعزيز هيكلتها الإدارية لتحقيق استجابة أكبر مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا وغير ذلك من الكوارث الطبيعية والأزمات التي شهدتها بعض دول الوطن العربي.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال اللجنة التنفيذية والهيئة العامة للمنظمة يومي 5 و6 أبريل 2021؛ حيث أكد أن الأمانة العامة أنشأت عدة مراكز لرفع كفاءة وأداء عملها لخدمة مكوناته أمن الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

من جهته قال رئيس هيئة الهلال الأحمر البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في كلمته: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك معكم في هذا التجمع الإنساني الحافل الذي يشهد افتتاح الدورة الـ45 لاجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والتي تتشرف مملكة البحرين ممثلة في جمعية الهلال الأحمر البحريني لتواصل العمل وفي الأهداف الإنسانية الخيرة التي تصبو إلى تحقيقها المنظمة العربية وكافة الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

من جانبه نوه المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي الدكتور محمد العسبلي إلى جهود الأمانة العامة للأمانة العامة للمنظمة العربية وتحويلها إلى بيت خبرة في مجالات العمل الإنساني.

فيما أعرب رئيس الهلال الأحمر العراقي الدكتور ياسين المعموري، عن سعادته بأنشطة وإنجازات مراكز وإدارات الأمانة العامة للمنظمة، وما تضمنه تقرير الأمين العام من أنشطة وزيارات ميدانية للجمعيات الوطنية.