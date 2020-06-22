"الزكاة" تبدأ استقبال عملاءها في فروعها بمدن ومناطق المملكة

طبقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الوقائية للقطاع العام

بدأت فروع الهيئة العامة للزكاة والدخل والمنتشرة في ١٨ مدينة ومحافظة على مستوى المملكة أمس، استقبال المكلفين والعملاء، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الوقائية للقطاع العام.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم جميع خدماتها للمكلفين عن بُعْد لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية، وعبر الاتصال على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) وعن طريق حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care).

الهيئة العامة للزكاة والدخل

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22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 04:46 PM

طبقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الوقائية للقطاع العام

"الزكاة" تبدأ استقبال عملاءها في فروعها بمدن ومناطق المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بدأت فروع الهيئة العامة للزكاة والدخل والمنتشرة في ١٨ مدينة ومحافظة على مستوى المملكة أمس، استقبال المكلفين والعملاء، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الوقائية للقطاع العام.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم جميع خدماتها للمكلفين عن بُعْد لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية، وعبر الاتصال على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) وعن طريق حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care).

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الهيئة العامة للزكاة والدخل

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