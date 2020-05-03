هيئة عسير تنفِّذ جولات في الأسواق للتوعية تزامنًا مع الرفع الجزئي لمنع التجوُّل

شملت الأماكن العامة للحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية

باشرت دوريات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير العمل الميداني بتسيير جولات ميدانية توعوية في الأسواق والأماكن العامة؛ وذلك لبذل وتقديم التوجيه، وتوعية مرتادي الأسواق والأماكن المستثناة من منع التجول في محافظات المنطقة بالالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية أثناء تجولهم.

وتأتي هذه الأعمال الميدانية والتوعوية إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه للحد من تفشي وباء كورونا المستجد خلال فترة رفع منع التجول الجزئي.

وأشار المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير جابر بن عبدالله الشهري إلى أن الجولات الميدانية والتوعوية تأتي تطبيقًا لخطة الرئاسة العامة المتضمنة عمل المراكز، مع أخذ التدابير الوقائية كافة من قِبل منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشاد "الشهري" بالجهود الكبيرة المقدمة من قطاعات الدولة كافة المعنية بمواجهة تفشي جائحة كورونا، والمحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - أيدهما الله-.