الحزم يوقِّع مع لاعب الهلال حمد العبدان لموسم واحد بنظام الإعارة

أعلن نادي الحزم الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي مساء اليوم الثلاثاء تعاقده رسميًا مع لاعب وسط فريق الهلال حمد العبدان لمدة عام بنظام الإعارة.

وقد شارك العبدان الموسم الماضي مع الهلال في 3 مباريات كبديل (22 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرر فيها 20 تمريرة ناجحة بدقة 76.9 %.