أربعيني يتخلص من 220 كيلوجرامًا من وزنه

من خلال عملية جراحية ناجحة

أجرى الفريق الطبي بمستشفيات رعاية "رعاية الوطني" بقيادة الدكتور رامي باسردة، عملية تكميم ناجحة لشاب يعاني من السمنة المرضية المفرطة؛ حيث كان يزن 220 كيلوجرامًا ويبلغ من العمر 48 عامًا.



وأدت السمنة إلى مشاكل صحية للرجل أثرت على حياته العملية والنفسية كانقطاع التنفس أثناء النوم وصعوبة الحركة وأداء المهام اليومية.



وقال الدكتور "باسردة"، استشاري جراحات السمنة ورئيس وحدة جراحات السمنة في مستشفيات رعاية: إن العملية تكللت بالنجاح بفضل من الله ثم جهود وتكاتف العديد من الأقسام الأخرى التي ساهمت في نزول المريض قبل العملية، ومساعدته على إنجاز بعض التمارين الرياضية والتنفسية التي بدورها سهلت إجراء العملية وخروجه بصحة جيدة.