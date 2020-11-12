وزير البيئة والمياه والزراعة يدشن 3 مؤسسات أهلية

كرّم المساهمين في إنجاز 99% في مؤشر جودة الأداء

دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم انطلاقة ثلاث مؤسسات أهلية غير ربحية (ريف، تنمية الغطاء النباتي، سقاية)، لتكون الذراع المكين للوزارة في تحقيق تطلعاتها في خدمة القطاع غير الربحي، ويكرم شركاء النجاح في تحقيق الوزارة إنجاز 99% في مؤشر نضج وجودة الاداء للوحدات الإشرافية على الكيانات غير الربحية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وقال نائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي خلال الحفل الذي أقيم في الوزارة بهذه المناسبة اليوم: نشهد اليوم انطلاقة ثلاث مؤسسات غير ربحية، لتكون الذراع المكين للوزارة في تحقيق تطلعاتها لخدمة قطاع التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وكذلك قطاع تنمية الغطاء النباتي الطبيعي والمحافظة عليه، وقطاع تنمية مصادر الموارد المائية والمحافظة عليها وتأمين إمداداتها.



وأكد "المشيطي" أن هذا التدشين يأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة المملكة بالقطاع غير الربحي، وجعله الشريك الإستراتيجي لها في التنمية والازدهار، وإيماناً من الوزارة بدورها الكبير في دعم نمو هذا القطاع الحيوي.



من جهته، أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى للتوسع في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمكينها من المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية، حيث تم ربط هذا الأمر بمؤشر الأداء في الوزارة، متطلعًا أن يكون لها دور ريادي يخدم المشاريع التنموية ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.



أما مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في الوزارة ، الدكتور خالد المجلاد، فقد قال إن الوزارة خطت خطوة جيدة لدعم القطاع الغير ربحي، من خلال استحداث الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتختص بتأسيس جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لقطاعات الوزارة، والإشراف والمتابعة لأعمالها ودعمها وتمكينها لتقوم بمهامها على أكمل وجه.



وأشار إلى أن هذه الإدارة تعمل وفق منهج عمل مؤسسي قائم على خطط إستراتيجية وفرق عمل محترفة تعمل بروح الفريق الواحد، منوهاً بأنه رغم مرور فترة قصيرة على بداية إنشاء الإدارة، إلا أنها أثمرت عن تأسيس (34) منظمة غير ربحية، وتمكين (16) منظمة غير ربحية، وتحقيق عدد (5569) متطوعًا في المنظمات غير الربحية، وتنفيذ عدد (184) برنامجاً في المنظمات غير الربحية.