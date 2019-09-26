أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "الجميح"

عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عقب صلاة العصر، الخميس؛ صلاة الميت على الشيخ محمد بن عبد العزيز الجميح -رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

أدى الصلاة مع الأمير فيصل، أمراء وعلماء ومسؤولون، وجمع من المواطنين.