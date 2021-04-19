صور من الميدان.. رجال وموظفات الأمن يؤدون مهامهم بالحرم المكي

أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية والإرشادية خلال شهر رمضان

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا لأبطال في الميدان، لرجال وموظفات الأمن من مختلف القطاعات العسكرية، وهم يؤدون عملهم الميداني في المسجد الحرام، وخلف الشاشات في مركز التحكم؛ لتقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان.