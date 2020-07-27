"كورونا" يصيب استشاري مكافحة العدوى "باهبري" بعد إشرافه على علاج مئات المرضى

له حضور فاعل في التوعية بالوباء منذ ظهوره وانتشاره

أُصيب استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، بفيروس كورونا "كوفيد 19"؛ ويُعالَج حاليًا في المستشفى بعد أن ظلت حرارته في ارتفاع منذ 5 أيام.

وتفصيلاً، أسهم الدكتور "باهبري" بشكل مباشر في علاج أكثر من 513 مريضًا بكورونا، وكان له حضور مميز وفاعل في القنوات الإعلامية وعبر وسائل التواصل بالتوعية حول هذا الوباء منذ ظهوره وانتشاره في السعودية.

وكتب ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى السعودية:" الدكتور نزار باهبري طبيب سعودي كان وجهًا إعلاميًّا وعلميًّا مميزًا، وأبلى بلاء حسنًا في توعية المجتمع بالجائحة. وورد نبأ إصابته بفيروس كورونا، ودخوله المستشفى بعد أن أسهم -بفضل الله- في مساعدة مئات المرضى على الشفاء. نسأل الله أن يرفع عنه كل بأس، ويشفيه".