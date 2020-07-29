وصول كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لاستبدالها بالثوب الجديد

"رئاسة الحرمين" شرعت في فك مذهباتها استعداداً لإنزال الثوب القديم

أظهرت صور بثتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ قبل قليل وصول كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لاستبدالها بالثوب الجديد.

وكانت الرئاسة قد شرعت في فك مذهبات الكعبة المشرفة استعداداً لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة.

وسوف تبدأ بعد قليل مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة.