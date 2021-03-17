بعد اشتداد الضغط الدولي.. الحوثيون يضطرون للكشف عن عدد ضحايا "مجزرة صنعاء"

"العزي" زعم فتح تحقيق في الحادثة

تحت وطأة الضغط الدولي اضطر المتمرّدون الحوثيون، اليوم الأربعاء، إلى الاعتراف بعدد قتلى مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء، مبينين أن 44 شخصاً قُتِلوا في الحادثة؛ غداة مطالبة الأمم المتحدة بتحقيق مستقل واتهامهم بالتسبب بها.

وكدأبهم في التنصل من المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، أعرب نائب "وزير الخارجية" في حكومة المتمردين حسين العزي، عن الأسف الشديد "للحادثة العارضة بحق المهاجرين في مركز الإيواء بصنعاء"، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن "الضحايا هم 44 مهاجراً والجرحى 193 غادر أغلبيتهم المستشفيات، وهناك تحقيق فتح في أسباب الحادثة"، حسب زعمه.

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحوثيون عن حصيلة للضحايا.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين أمس بإطلاق مقذوفات مجهولة تسبّبت في اندلاع الحريق في 7 مارس الجاري، متحدثة عن وفاة عشرات، وذلك نقلاً عن خمسة ناجين.

وذكرت أنّ حرّاساً نقلوا مجموعات من المهاجرين غالبيتهم من إثيوبيا إلى غرفة بعد رفضهم تناول الفطور؛ احتجاجاً على ظروف إقامتهم، ثم أطلق أحد أفراد القوة الأمنية مقذوفتين أحدثتا حريقاً فيها.