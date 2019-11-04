مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

المحتجون رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها وهتفوا ضدّ "طهران"

نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية اليوم ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين وإصابة 19 آخرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء .

يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.

قنصلية إيران كربلاء العراق

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04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 11:25 AM

المحتجون رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها وهتفوا ضدّ "طهران"

مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية اليوم ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين وإصابة 19 آخرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء .

يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.

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قنصلية إيران كربلاء العراق

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