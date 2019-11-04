مقتل 4 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

المحتجون رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها وهتفوا ضدّ "طهران"

نقلت وكالات أنباء عن مصادر طبية عراقية اليوم ما يفيد بمقتل 4 متظاهرين وإصابة 19 آخرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء .

يأتي ذلك على خلفية قيام المتظاهرين العراقيين في مدينة كربلاء، برشق مبنى القنصلية بالحجارة؛ بعد أن طوّقوها من جهات عدة، وأضرموا النيران في أحد جدرانها؛ حيث رفعوا العَلم العراقي فوق جدارها، وهتفوا بشعاراتٍ مناوئة لإيران، وبتدخّلها في الشأن العراقي.