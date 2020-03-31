بسبب كورونا .. اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم

تشمل 73 دولة ومنطقة

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي؛ اليوم الثلاثاء، إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت الوزارة تحذيراً من السفر إلى دول منها الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا؛ لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذّرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية.

وقال موتيجي؛ إن الحكومة ستحظر أيضاً على الأرجح دخول المواطنين غير اليابانيين من الدول المضافة حديثاً إلى القائمة، مثلما فعلت مع الدول السابقة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 08:22 AM

تشمل 73 دولة ومنطقة

بسبب كورونا .. اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طوكيو

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قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي؛ اليوم الثلاثاء، إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت الوزارة تحذيراً من السفر إلى دول منها الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا؛ لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذّرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية.

وقال موتيجي؛ إن الحكومة ستحظر أيضاً على الأرجح دخول المواطنين غير اليابانيين من الدول المضافة حديثاً إلى القائمة، مثلما فعلت مع الدول السابقة.

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