احترازياً .. "أمير القصيم" يُوجِّه بإيقاف وتأجيل المناشط كافة بالمنطقة

شدّد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات الصحية للمواطنين والزائرين

وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ بإيقاف وتأجيل المناشط والفعاليات كافة التي تُقام بالمنطقة، لافتاً إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات الصحية.

وكتب حساب الإمارة على "تويتر"، يقول: "حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين والزائرات، وجّه أمير منطقة القصيم، بإيقاف وتأجيل الفعاليات والملتقيات كافة بالمنطقة، وأخذ كل الاحتياطات الصحية للجميع".

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل القصيم

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 11:31 AM

شدّد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات الصحية للمواطنين والزائرين

احترازياً .. "أمير القصيم" يُوجِّه بإيقاف وتأجيل المناشط كافة بالمنطقة

بدر العتيبي

القصيم

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وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل؛ بإيقاف وتأجيل المناشط والفعاليات كافة التي تُقام بالمنطقة، لافتاً إلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات الصحية.

وكتب حساب الإمارة على "تويتر"، يقول: "حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين والزائرات، وجّه أمير منطقة القصيم، بإيقاف وتأجيل الفعاليات والملتقيات كافة بالمنطقة، وأخذ كل الاحتياطات الصحية للجميع".

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الأمير الدكتور فيصل بن مشعل القصيم

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