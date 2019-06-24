"النصر" يعرض 13 مليون يورو على هداف "غلطة سراي" التركي

قالت تقارير صحفية تركية: إن اللاعب السنغالي مباي دياني، هداف نادي غلطة سراي والدوري التركي، قد بات أحد أبرز اهتمامات نادي النصر في الفترة الحالية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "haberport"؛ فإن النصراويين قد اتفقوا بالفعل مع اللاعب، وأن المتبقي فقط هو إتمام الاتفاق مع النادي التركي.

وقالت الصحيفة: إن النصر عرض على إدارة النادي نحو 13 مليون يورو لضم اللاعب؛ بيْد أن ناديه طلب 16 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة؛ فإن من المنتظر جلوس المفاوض النصراوي مع النادي الذي ينتمي له اللاعب لبدء المفاوضات؛ علمًا بأن اللاعب سجل مع فريقه في الدوري الموسم المنصرم 30 هدفًا.