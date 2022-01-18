بالصور.. " المسند" يحذر من مرض "عضة البرد" في ظل درجات الحرارة المتدنية

خاصة في الأطراف كالأصابع والأنف والأذن والوجه

حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله ‌المسند من مرض قَضْمَة الصقيع أو عضة البرد.

وقال "‌المسند":علامة تحذير في مثل هذه الظروف الجوية قارسة البرودة، ودرجات الحرارة المتدنية، مع نشاط للرياح السطحية، وعندما يتعرض الإنسان للبرد لفترة طويلة، فقد يُصاب بمرض قَضْمة الصقيع أو عضة البرد، خاصة في الأطراف كالأصابع والأنف والأذن والوجه بشكل عام، حيث تضعف الدورة الدموية في تلك المواضع من الجسم، فتتلف الأنسجة ويفقد الشعور بالإحساس، ويتغير لون الجلد للطرف المصاب.

وقال "المسند" إن الأطفال، وكبار السن، ومرضى السكري، والمدخنين هم الأكثر إصابة بهذا المرض الشتوي .